Tento dom budujeme slovami

Každým slovom zákona vytvárame realitu pre spoločný život.

8. aug 2021 o 10:13 Lucia Berdisová

Autorka pôsobí v Ústave štátu a práva SAV a na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity

Britská spisovateľka Deborah Levy nedávno vydala tretiu časť autobiografie. Nazvala ju Real Estate – Reality. V kružnici okolo šesťdesiatich narodenín sníva o vlastnom dome. Zbiera prvky sveta a skladá si svoju ne-realitu.

Ako krb v tvare pštrosieho vajca, fontánu, ktorú neskôr Levy vymení za rieku, bazén (samozrejme) alebo more (ešte lepšie).

Levy ako spisovateľka pozná silu slov a imaginácie. Pamätá si aj tabuľky s nápisom povoľujúcim vstupy len pre bielych.

Mimochodom, okolo slov tabuliek zakazujúcich vjazd vozidiel do parku sa obtáča jedna z najznámejších právnych debát. Čo sú to „vozidlá“? Sú to aj bicykle? Aj nápis je často právnym pravidlom. Ako teda čítať právo?

Jeden zo štýlov myslenia o práve nám ponúka hnutie „právo a literatúra“.