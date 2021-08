Čo spája Kollára s Ficom a Pellegrinim? (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Koaličný poslanec Pčolinský, čo nie je ten Pčolinský, ktorý riadil tajnú službu a teraz je vo väzbe a chýba mu tam Netflix, ale jeho brat, šíril hoax, že nezaočkovaným chcú zobrať volebné právo. Preto treba nevyhnutne niečo robiť, ideálne odvolať ministra vnútra.

Článok pokračuje pod video reklamou

A šíril ho spolu s fašistom Mazurekom, ktorý sa pre zmenu tvári, že je menší fašista ako fašista Kotleba, ktorý však vlastne tiež nie je fašista. Aj keď má ako jeden z mála oficiálny papier na to, že fašista je. Teda Mazurek, nie Kotleba.



Stratili ste sa v tom? Nič to; taký je život.



Stratil sa v tom totiž aj Štefan Harabin, ktorý povedal, že podľa jeho názoru je aj naďalej sudcom, takže by proti nemu mali pokračovať tie disciplinárne konania, ktoré proti nemu viedli, keď ešte sudcom bol.

A ten Kotleba, ktorý je viac fašista ako Mazurek, ale vlastne nie je fašista, zvolával protesty.

Kto môže za dážď?

A potom sa protestovalo. Ale pršalo.