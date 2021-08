Tri poučenia zo „štrajku“ (komentár)

Hegerova vláda nie je milovaná, ale zlosť nevrie.

8. aug 2021 o 14:35 Peter Tkačenko

Nádej žije. Keď dosť veľa ľudí, dostatočne pomaly zopakuje dostatočne zjavné fakty, všimnú si to aj policajti a dokonca sa podľa toho začnú správať.

Dokazuje to spôsob, akým sa v uplynulých dňoch vyrovnali so „štrajkmi“, ktorými chcela časť občanov ochromiť hlavné mesto.

Výsledok sme videli. Policajné jednotky tú hŕstku zúfalcov nechali, aby sa vyrozprávali, ale nevideli dôvod, aby ich nechali blokovať cesty.

To je chvályhodné, akurát v dramatickom rozpore s tým, čo nám celé dni verklíkovali policajné špičky: že „dav“ má na to základné ústavné právo a v prípade zásahu by explodoval zlosťou.