Zábavná matematika s Igorom Matovičom (komentár)

Z počtu prihlásených do lotérie sa o motivácii očkovaných nedozvieme nič.

9. aug 2021 o 10:51 Nataša Holinová

Do lotérie sa zatiaľ prihlásilo do pol milióna ľudí. V čakárni ich na prvú dávku ostáva približne päťtisíc.

Prirodzene, čakáreň nie je všetko, očkuje sa aj bez registrácie. Spolu krásnych tisíc ľudí denne. V krajine s rozmermi Monaka či Andorry by to bol perfektný úspech, azda by sa dalo aj hulákať na facebooku, že sme svetové jednotky.

Tým sa čísla ešte nekončia. Pridajme dvadsaťšesť miliónov, čo je počet eur, ktoré po vhodení do toaletnej misy začínajú svoju púť kanalizačnou sústavou. Pre poriadok zmieňme aj 24 miliónov, čo sú predpokladané náklady na sprostredkovateľský bonus.

Útvar hodnoty za peniaze sa seriózne nazdáva, že sa oplatí do toho ísť, pokiaľ sa vďaka lotérii zaočkuje aspoň šesťtisíc ľudí. Túto veličinu sa dokonca odvážne podujal vypočítať a na dané číslo prišiel tak, že 26-miliónové náklady na lotériu vydelil sumou 4385 eur, čo je odhadovaný priemerný náklad štátu na jedného človeka infikovaného covidom.