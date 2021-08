Hovädzotariáni nie sú vítaní

Autor je profesorom bioetiky na Princetonskej univerzite

„Ak vám syčanie hovädziny na grile vháňa slzy do očí, ste pravý hovädzotarián.” Tak znie úvod televíznej reklamy z dielne európskej reklamnej kampane Pyšní na európsku hovädzinu.

Ide len o ďalšiu reklamnú hlúposť? Nie, lebo Európska únia platí 80 percent nákladov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď Únia grgá a prdí na vlastné ciele

Správa Potravinovej a poľnohospodárskej sekcie Organizácie spojených národov z roku 2013 pod názvom Ako na klimatické zmeny prostredníctvom dobytka tvrdí, že hovädzina prispieva 41 percentami k emisiám skleníkových plynov (GHG) z celého dobytkárskeho sektora a má najvyššiu intenzitu emisií zo všetkých zvieracích produktov.

Ako vieme, prežúvavce grgajú a prdia metán, mimoriadne silný skleníkový plyn. Preto chov hovädzieho dobytka má priemerne šesťnásobne vyšší príspevok ku globálnemu otepľovaniu oproti neprežúvavcom (napríklad ošípaným) pri produkcii rovnakého množstva proteínov.

Od vyjdenia tejto správy argumenty proti hovädzine len zosilneli. V roku 2015 poukázala správa londýnskeho Kráľovského inštitútu medzinárodných vzťahov na to, že celosvetovo stúpa spotreba mäsa a mliečnych výrobkov tempom, ktoré, premietnuté do roku 2050, by spotrebovalo 87 percent svetového množstva emisií kompatibilných s cieľmi Parížskej klimatickej dohody, podľa ktorej sa máme udržať pod zvýšením teploty o 2 °Celzia.

Štúdia z časopisu Science z roku 2018 naznačuje, že výroba proteínov zo sójových bôbov vo forme tofu vytvára iba 4 percentá emisií potrebných na výrobu rovnakého množstva proteínov z hovädzieho dobytka, zatiaľ čo hrach a orechy môžu vytvoriť proteíny za menej než 1 percento emisií z dobytka.

Aby dodržala cieľ 2 °C, EÚ sa snaží byť uhlíkovo neutrálnou v roku 2050. Existujú závažné dôkazy, že to nemožno dosiahnuť bez globálneho odklonu od mäsa. Európska komisia však v období rokov 2016 až 2020 dala 252 miliónov eur na propagáciu mäsa a mliečnych výrobkov, v porovnaní so 146 miliónmi eur na propagáciu ovocia a zeleniny.

Niečo na tom stereotype bude