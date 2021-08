Facebook by mal zakázať viacerých svetových vodcov

Autorka je právnička, pôsobila vo Výbore na ochranu novinárov

Už vyše desať rokov pracujem ako profesionálna advokátka, ktorá obhajuje slobodu slova. Preto podporujem rozhodnutie dozornej rady Facebooku potvrdiť dočasné vylúčenie bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa z tejto platformy a aj nový facebookový protokol, podľa ktorého je možné zakázať verejným osobnostiam prístup až na dva roky v čase občianskych nepokojov.

Táto sociálna sieť by vlastne mala zájsť ešte ďalej.

Ako Trump prišiel o svoj rečnícky pultík

Trump využíval svoj rečnícko-šikanujúci pultík na sociálnych médiách, aby zastrašoval a útočil na spravodajské organizácie, politických oponentov a bývalých politických spojencov. Používal ho aj na podkopávanie dôvery v prezidentských voľbách 2020, pričom významná časť Američanov naďalej pochybovala o ich výsledku, napriek tomu, že chýbali akékoľvek dôkazy o všeobecných nezrovnalostiach či podvodoch.

A používal ho aj na udržiavanie dezinformácií za covidovej pandémie.

Inými slovami – pomocou platforiem sociálnych médií podkopával Trump normy a inštitúcie, ktoré posilňujú fungovanie systému zastupiteľskej vlády, pričom zároveň zvyšoval počet smrteľných obetí koronavírusu v Spojených štátoch. A to presne tými druhmi obťažovania a nenávistných komentárov, aké sociálne médiá zakazujú.

Trump však mal dlhé štyri roky zelenú pre takéto správanie, lebo platformy považovali jeho výroky, akokoľvek mylné či nebezpečné, za vec verejného záujmu. Facebook zaviedol túto výnimku, pre takzvanú spravodajskú hodnotu, krátko pred prezidentskými voľbami v roku 2016.

No tu funguje logika v kruhu: svetoví vodcovia majú výnimku zo spoločenských noriem, lebo ich výroky majú „spravodajskú hodnotu“, ale je to práve podnecujúca povaha ich príspevkov porušujúcich normy, čo ich robí spravodajsky zaujímavými.

Tak či onak, svetoví vodcovia – a predovšetkým americký prezident – môžu byť v správach, kedykoľvek sa im zachce. Stačí, ak usporiadajú tlačovú konferenciu alebo vydajú vyhlásenie.

Pozastavenie Trumpových účtov na sociálnych médiách po tom, ako vyvolal vzburu na Kapitole zo 6. januára, bolo zjavne krokom správnym smerom. Twitter odvtedy tento zákaz zmenil na trvalý. Facebook však nechal Trumpovi otvorené dvere na návrat.

Keď hovorí líder

Dozorná rada Facebooku potvrdila pôvodné pozastavenie, ale postavila sa proti jeho neobmedzenému trvaniu s argumentom, že spoločnosť by nemala vymýšľať pravidlá priebežne a že musí vytvoriť „jasnú, potrebnú a proporcionálnu politiku, ktorá presadzuje bezpečnosť verejnosti a zároveň rešpektuje slobodu slova“. Reakcia Facebooku musí byť predovšetkým „v súlade s pravidlami, ktoré sa uplatňujú na ostatných používateľov jej platformy“.

A práve tu dozorná rada veci zásadne nepochopila. Áno, konzistentnosť pravidiel by mala byť cieľom. No svetoví vodcovia nie sú hocijakí používatelia – mali by na nich platiť vyššie štandardy. Koniec koncov, môžu podnecovať násilie oveľa ľahšie ako priemerný Janko či Marienka.