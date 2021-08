Počujete to ticho? To mlčí Pellegrini (komentár)

Teraz sa ukáže, akých má expremiér komunikačných poradcov.

9. aug 2021 o 15:09 Peter Tkačenko

Boli časy, boli, ale sa minuli.

Niežeby sme Petra Pellegriniho mohli označiť za aktivitou prekypujúceho politika, ale povinné penzum vykonal. Prišiel na tlačovku, nabohoval na Igora Matoviča a celkovo sa snažil pôsobiť ako stelesnenie politickej kalokagatie – štátotvorná stredoľavá politika v inom ako Ficovom tele. To sa nám v poslednom čase nejako vyparilo.

Iste, je možné, že v čase letného útlmu oddychuje, v chladivom tieni stodoly lenivo kontroluje mechanické útroby svojej zbierky traktorov a kultivátorov, slovom, čerpá sily na horúcu politickú jeseň a zber plodov v doslovnom i prenesenom význame.

Ale je to zvláštna zhoda okolností. Práve, keď sa špičky finančnej správy rozhovorili na tému „koľko sme od koho brali, kto nám to nosil a čo z toho si nechal Pellegrini“, sa digitálny líder pobral do ústrania k politickému orlovi Žigovi a necháva za seba hovoriť také esá ako Matúš Šutaj-Eštok a Erik Tomáš.

Náhodička!