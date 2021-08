V otázke interrupcií sa oplatí sledovať, čo sa deje v USA

Biskupi vyvíjajú tlak na Bidena.

10. aug 2021 o 13:10 David Reichardt

Autor vyučuje medzinárodné vzťahy na UK v Bratislave

Interrupcie ako politický problém sa pred letom vrátili do spravodajstva. V júni navrhla Katolícka biskupská konferencia Spojených štátov (USCCB) dokument, ktorý v prípade prijatia v novembri môže zabrániť, aby americkí katolícki politici, ktorí aktívne podporujú interrupcie, mali prístup k svätému prijímaniu – najdôležitejšej sviatosti katolíckej cirkvi.

To vyvolalo veľký tlak na prezidenta USA Josepha Bidena – zástancu interrupcií –, keďže často spomína katolícke vierovyznanie ako veľký morálny vplyv v živote. Pre amerického prezidenta by bolo takéto pokarhanie od vlastnej cirkvi veľkým verejným strápnením.

Hoci Biden bezprostredne tento krok biskupov nekomentoval, v americkom Kongrese podpísalo 60 katolíckych poslancov, zástancov interrupcií otvorený list kritizujúci biskupov za tento návrh.

Článok pokračuje pod video reklamou

V Európe zatiaľ Európsky parlament kontroverzne hlasoval za takzvanú "Matićovu správu" – nezáväzné uznesenie vyzývajúce členské štáty Únie, aby okrem iného rozšírili dostupnosť interrupcií pre ženy.

Čo sa to tu deje? Aj v USA, aj v EÚ sa aktuálna diskusia netýka iba morálnosti interrupcie, ale aj autority vlády uzákoniť ju (nazývanej "kompetencia" v reči euroinštitúcií).

Kto môže hovoriť do interrupčnej legislatívy

V Spojených štátoch vládlo napríklad až do roku 1973 všeobecné presvedčenie, že federálna vláda vo Washingtone, D. C., nemá s interrupciami nič do činenia. A to preto, že v americkom federálnom systéme je interrupčná politika sférou spadajúcou pod právomoc jednotlivých štátov.