Afganistan: Ako si mysleli, že sa to skončí?

Lekcia zo 70. rokov sa niekde stratila. Preto si ju bolo treba zopakovať.

11. aug 2021 o 13:37 Gwynne Dyer

Článok pokračuje pod video reklamou

Autor je nezávislý publicista, pôsobí v Londýne

"Nikdy nebudem kľačať pred takými ničivými silami (ako Taliban)," vyhlásil Ashraf Ghani, čoskoro bývalý prezident Afganistanu. "Buď budeme sedieť koleno pri kolene na skutočných rokovaniach okolo stola, alebo si dolámeme kolená na bojisku."

Súvisiaci článok Taliban preberá moc, Afganistan sa začína podobať na Sýriu Čítajte

Veľa šťastia s týmto predsavzatím, pán prezident.

Generál Sami Sadat, stále správca provincie Helmand v čase, keď toto píšem (aj keď možno nie v čase, keď to čítate), bol rovnako sebavedomý, ale varoval, že v stávke je bezpečnosť sveta: „Znovu porastú nádeje malých extrémistických skupín, ktoré sa zmobilizujú v mestách Európy a Ameriky a budú mať zničujúci vplyv na globálnu bezpečnosť.“

Naozaj odišli Američania náhle?

A ako sa to všetko stalo? Ashraf Ghani poukázal na to, že je to zrejme chyba Ameriky. „Dôvodom našej súčasnej situácie je, že (rozhodnutie USA stiahnuť sa) bolo prijaté náhle,“ povedal nedávno v parlamente.

Tak veru, americké sily sú v Afganistane sotva dvadsať rokov a už končia, zbabelci.

Donald Trump podpísal s Talibanom pred osemnástimi mesiacmi zmluvu, ktorá sľubuje, že všetky americké jednotky opustia Afganistan do 1. mája tohto roku. Skutočne krátka lehota.

V apríli Joe Biden jednostranne posunul dátum odchodu na 11. september 2021, načo Taliban začal znova strieľať na zahraničné jednotky. Potom Biden opäť zmenil dátum na 31. august, o celých jedenásť dní skôr.

Je to náhle? Niet divu, že sa Ashraf Ghani cíti zradený.

Počujem slová z Vietnamu