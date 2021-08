Čo ukázal prešporský Banksy

My čmáranie po stenách odsudzujeme! Len si, preboha, o nás nič zlé nemyslite.

11. aug 2021 o 14:25 Matia Lenická

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

LGBT komunita objavila svojho Banksyho, takého nášho, karpatského, zlého. Niekto sa rozhodol počmárať steny budov v Bratislave nápismi ako Boh je trans, trans je krása alebo teplá revolúcia prichádza.

Čmáranice, ktorých je po Slovensku milión, ktoré sú inak rutinnou otravou pre majiteľov domov, a nezískajú ani zrnko pozornosti, teraz vytrhli z malomestských driemot našu LGBT aktivistickú scénu.

To nie my! Začali sa preteky v odsúdení tohto hrozného činu naprieč teplými kruhmi. My sme slušniaci a čmáranie po stenách odsudzujeme! Len si, preboha, o nás nič zlé nemyslite, to by sme už určite nezvládli.