Piráti strácajú dych. Favoriti volieb nezvládajú kampaň (český zápisník)

Babiš je späť.

13. aug 2021 o 11:22 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom českého spravodajského webu SeznamZprávy



Keď najvplyvnejší český politický moderátor Václav Moravec v polovici marca v o svojom programe oznámil, že podľa prieskumov by voľby vyhrala koalícia Pirátov a STAN s 34 percentami, zdalo sa, že nie je sila, ktorá by lídrovi Pirátov Ivanovi Bartošovi zabránila v ceste do premiérskeho kresla.

Zvlášť, keď hnutie ANO premiéra Andreja Babiša získalo v rovnakom prieskume 21 percent.

Teraz, necelé dva mesiace pred voľbami, vedie znovu vo všetkých prieskumoch ANO a Piráti so Starostami a nezávislými sa potácajú okolo dvadsiatich percent, čo už niekedy nestačí ani na koalíciu Spolu, tvorenú ODS, TOP 09 a ľudovcami.

Babišov ťah migrantmi

Je to veľkolepý pád. Dôvodov je nepochybne viac.