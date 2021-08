Hovorí sa tomu aj pornografia chudoby (komentár)

Rómske dievča nie je verejný majetok, ani keď sme mu kúpili tenisky.

13. aug 2021 o 11:02 Nataša Holinová

Bol to taký slovenský príbeh. Náhodou sa objavila fotografia rómskeho dievčaťa, ktoré stálo na stupienku víťazov akejsi periférnej bežeckej súťaže – v balerínkach.

Stalo sa to v Moldave nad Bodvou a hneď vtedy nás tamojší ľudia uvádzali do obrazu: tam to nie je nič mimoriadne, stalo sa aj také, že v behu zvíťazilo dievča v papučiach.

Pozerali sme sa ako do akvária alebo na safari.

Keď sa objavili správy, že ľudia sa dievčaťu vyzbierali na tenisky a na obedy v školskej jedálni, bol to najneskorší moment, keď sa súkromný príbeh jedného konkrétneho dievčaťa mal pre verejnosť uzavrieť.

Pokiaľ sme teda nemali záujem venovať sa podrobnejšie tomu, ako žijú ľudia vo vylúčených komunitách a prečo nemajú čo jesť. Takýto záujem je zriedkavejší ako chuť potľapkať sa po pleci, akí sme skvelí, že sme prispeli do zbierky, ušľachtilosť tečie potokmi.