Bude to iné ako pred 20 rokmi.

16. aug 2021 o 8:18 Matúš Krčmárik

Dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš, hovorilo sa v antickom Grécku. Lebo po čase to už nebude rovnaká rieka. Ani dvakrát sa to isté hnutie v Afganistane k moci nedostane. Zmenilo sa hnutie, Afganistan aj svet.

Pohľad na ovládnutie Kábulu síce môže vyvolávať spomienky na rok 2001, ale za dvadsať rokov sa mnohé zmenilo. Napríklad: teroristi už nemusia útok na Západ plánovať v horách strednej Ázie, našli si nové skrýše.