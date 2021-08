Prečo nás má Afganistan zaujímať? (komentár)

Afganci umiernenú tvár Talibanu nikdy nevideli.

16. aug 2021 o 17:35 Beata Balogová

Ako ďaleko sa musíme vrátiť do histórie Afganistanu, aby sme pochopili, čo sa dnes deje na medzinárodnom letisku v Kábule? Vidíme, ako sa ľudia zúfalo štverajú na mobilné schody pristavené k už preplneným lietadlám. Niektorí chceli naskočiť na rozbiehajúce sa lietadlo.

Väčšina tých, čo neveria na zmenený Taliban, sa do záberov nevmestila. No ak by mohli, tak by unikali. Keďže od momentu, ako sa začali medzinárodné vojenské sily sťahovať z krajiny, obyvatelia umiernenú tvár Talibanu, ale ani oficiálnej vlády nevideli. Určite nie tí najzraniteľnejší.