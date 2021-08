Naozaj nám ostáva už len hanba za Igora?

My ako občania sme im vo voľbách dali moc.

17. aug 2021 o 13:45 Jaroslav Vrábeľ

Z očkovacej lotérie ako novej šou producenta Matoviča so šľachetným cieľom obšťastniť ťažko skúšaný slovenský národ by sa vďaka jeho osobnému vkladu mohlo časom stať aj voľné pokračovanie delikatesy televíznej zábavy s faceliftovaným názvom Pošta s výhrou alebo prehrou pre teba.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vždy deň po dramatickom živom vysielaní s veselými moderátormi by poštár Igor vyrazil do nejakého bohom zabudnutého regiónu za čerstvo zdrveným neúspešným súťažiacim, ktorého by ľudsky uistil, že naňho myslí, a skúsi s právnikmi nájsť možnosť vyplatiť mu neférovo zmarenú výhru.

No nič nesľubuje a ak sa to nepodarí, tak mu aspoň daruje rýchlejší internet alebo si s ním urobí selfie na facebook.