Ak dvadsať rokov nestačilo, čo by zmenili ďalšie dva roky v Afganistane (komentár)

Pri Saigone vládol republikán, pri Kábule demokrati. Politikou to nebude.

18. aug 2021 o 15:41 Matúš Krčmárik

Je ľahké nájsť dôvody, prečo bolo rozhodnutie Joea Bidena stiahnuť americké vojská z Afganistanu zlé.

Na pozorného čitateľa vyskočia všade, pozorný čitateľ si tiež všimne, že väčšinou argumentujú súčasným stavom, a nie situáciou, v ktorej to citlivé rozhodnutie vzniklo, alebo predsudkami k prezidentovi.

Aké boli však iné možnosti?

Ako prvé človeku napadne ostať ešte v Afganistane a dotiahnuť ešte posledné veci. Ktovie, možno by to pomohlo, len na to akosi chýbajú argumenty.

Spojenecké vojská boli v krajine dvadsať rokov. Podľa oficiálnych čísel mali afganské bezpečnostné zložky ešte minulý týždeň tristotisíc ľudí. Aspoň toľko bolo platených. Koľko ich bolo reálne na bojisku a koľkí boli mŕtve duše platené do vreciek politikov, tuší málokto.

Mnohí novovyliahnutí odborníci argumentujú, že každému bolo predsa jasné, že Taliban po odchode spojencov zvalcuje krajinu. Stalo sa to, takže to bolo nezvratné, tvrdia.

No, nebolo. Aj onakvejší odborníci ako tí na facebooku predpokladali, že dvadsať rokov cvičená afganská armáda by mala vedieť ubrániť Kábul, kde k bitke nakoniec ani neprišlo. A áno, iní zas varovali, že Taliban čoskoro dobyje krajinu.