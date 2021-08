Zápisky z horalkovej vojny (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Peter Pellegrini povedal, že od žiadneho Výboha nikdy nedostal šampanské ani úplatok a už vôbec nie úplatok v škatuli od šampanského. A Kaliňáka si predvolala NAKA.

Kolíková, ktorá je za ľudí, povedala, že jej ľudia sa na jeseň chcú rozprávať s inými ľuďmi, ktorí sú tiež za ľudí. Potom vyšlo najavo, že sa bojuje o to, kto bude mať prístup k stránke zaľudí na facebooku. Andrej Kiska sa v Poprade postavil a povedal, že mimoriadny snem mal byť. Veronika Remišová nepovedala nič.

No a istá firma, ktorá sa venuje bezpečnosti, už druhýkrát upozornila, že ochrana osobných údajov v NCZI je deravá ako rešeto, takže sa jej NCZI začalo vyhrážať trestnoprávnym konaním. Problém sa tým síce nevyriešil, ale aspoň bol chvíľu pokoj.

Kde bolo, tam bolo, dávno a ďaleko

A bol koniec augusta, takže sa ako každý rok koncom augusta spomínalo. Čoraz viac ľudí hovorilo, že tie cudzie vojská nám vlastne pomohli a za socializmu sa žilo lepšie. Vyšiel aj prieskum, podľa ktorého tomu čoraz viac ľudí aj naozaj verí, ale našťastie nebol čas nejako hlbšie to riešiť, pretože okrem toho bežala aj očkovacia lotéria.

Z očkovacej lotérie bola totiž hanba, ktorá dopadla nie tak, ako sa vedelo, že dopadne – teda len tak normálne zle –, ale ešte horšie. Takže sa hovorilo o tom, kto za to môže, Matovič sa vybral do Solivaru a povedal, že treba nejako obísť pravidlá, ktoré sám vymyslel.

Čiže sa ďalej hovorilo o tom, že by sa to celé malo zmeniť, a tiež, že by to mal moderovať niekto iný a nejako inak. A potom prišli správy, koľko za to moderovanie dostávajú, takže sa mohlo diskutovať o tom, či dostávajú veľa, málo alebo tak akurát. A potom sa pravidlá zmenili.