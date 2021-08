Potrebujeme spoľahlivú živú pamäť

V deväťdesiatych rokoch išlo o život.

22. aug 2021 o 15:44 Fedor Blaščák

Autor je filozof a aktivista

Revolúcia sa skončila, Václav Havel sa stal naším prezidentom, každodennosť víťazila a v mestách vznikali prvé súkromné prevádzky – herne a bezpečnostné služby. Definitívne víťazstvo kapitalizmu nad komunizmom prišlo až po nich – symbolicky na štátny Sviatok práce 1. mája 1990.

V ten deň začal v Československu platiť zákon o súkromnom podnikaní fyzických osôb, ktorý na Slovensku v starej komunistickej národnej rade predkladal a presadil košický askéta a disident Marcel Strýko. Prví ozajstní podnikatelia s bufetmi, butikmi a obchodmi sa tak zjavili ešte pred prvými slobodnými voľbami.

Tie nevyhrali komunisti, ale ani neprehrali. Noví politici začali budovať republiku, no rozpadla sa im pod rukami. Kričalo sa (.„za Boha a za národ“ aj „za tú našu slovenčinu“), nadávalo sa na Čechov, na Havla atď., ale že by to mohlo zájsť aj oveľa ďalej, zistili až tí občania, ktorí na chorvátskych hraniciach v júli 1991 nechceli uveriť, že namiesto dovolenky sa začala v Juhoslávii vojna.