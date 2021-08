Regulácia cien elektriny odberateľom škodí. Čo s tým?

Lepšie podmienky pre odberateľov elektrickej energie sa dajú hľadať v troch oblastiach.

24. aug 2021 o 10:42 Martin Ondko

Autorom je generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Magna Energia

Je zaužívanou praxou slovenských premiérov raz v roku sa venovať cenám elektriny. Vždy oznamujú dobré správy o ich medziročnom poklese. Ak nás čaká zdražovanie, vtedy sa držia v úzadí a poslom zlých správ je predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Tak či onak, na reguláciu sú hrdí. Tvária sa, že ak by jej nebolo, k zlacňovaniu by asi nedošlo a zdražovanie by bolo výrazne tvrdšie.

Pritom vplyvy regulácie nie sú ani zďaleka také pozitívne. Napríklad napriek poklesu cien komodity od roku 2008 z 93 eur/MWh na 23 eur/MWh v roku 2016 sa vplyvom politických rozhodnutí o podpore obnoviteľných zdrojov (čo sa prejavilo na vyššej TPS) cena pre domácnosti znížila ak vôbec, tak len nepatrne.

V ďalšom období už ceny komodity rástli až k dnešným rekordným číslam na úrovni 85 eur za MWh.

Čo s tým? Za nás dodávateľov môžem povedať, že my s tým veľa nenarobíme. Máme zviazané ruky, musíme iba do vzorca doplniť údaje, ktoré nám regulácia prikazuje. A ÚRSO si môže povedať, že menej podporí obnoviteľné zdroje a ušetrí na TPS. Konečné ceny pôjdu o 10 až 15 percent hore, ale viac sa s tým robiť nedá. Regulácia nepustí.

Smer udáva pražská burza

Pre výpočet ceny elektriny pre domácnosti je smerodajný priemer cien na pražskej energetickej burze v období od 1. januára do 30. júna predchádzajúceho roku.