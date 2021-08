Politika s prímesami fundamentalizmu hrozí aj nám

Zažili sme pokusy o radikalizovanie legislatívy v mene náboženského presvedčenia.

24. aug 2021 o 11:31 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár, pôsobí v ČR

Z rôznych alkoholických aj nealko nápojov sa dajú namiešať skvelé drinky, no aj napriek tomu sú veci, ktoré by sa nemali miešať. Napríklad také pivo s vínom a slivovicou, tento trojboj takmer nikdy nedopadne dobre.

Nie všetko, čo sa dá zmiešať, sa dá aj použiť či skonzumovať. Niekomu stačí ako varovanie skúsenosť iných, zväčša starších, ktorí sa o ňu podelia, zatiaľ čo iní si to potrebujú aspoň raz vyskúšať na vlastnom žalúdku.

A potom sú tu výnimky, ľudia s azbestovými vnútornosťami, ktorí aj tie najšialenejšie kombinácie zvládajú s bravúrnou ľahkosťou.

Fakt, že nie všetko, čo sa dá pomiešať, je použiteľné, platí aj mimo sveta (ne)alkoholických nápojov. Trebárs taká politika so zbabelosťou či s fanatizmom, osobitne tým náboženským a nacionalistickým, to môže byť doslova a do písmena smrteľná kombinácia.