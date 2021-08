Kohože by sme to mali vlastne zabiť?

Pojednanie o stavoch, ktorých sa revolucionári chceli zbaviť.

26. aug 2021 o 11:06 Pavel Holländer

Autor bol v rokoch 1993 – 2013 sudcom Ústavného súdu Českej republiky, potom jeho podpredsedom, patrí medzi popredných odborníkov na ústavné právo, teóriu práva, štátovedu a filozofiu práva.

Pred niekoľkými mesiacmi som napísal básnikovi, dramatikovi, esejistovi, prekladateľovi, v tejto súvislosti i zasvätenému znalcovi diela Williama Shakespearea, Ľubomírovi Feldekovi e-mail obsahujúci nasledujúcu otázku, či prosbu o vysvetlenie:

šlo o adekvátnosť prekladu jednej repliky zo Shakespearovej hry Henrich VI., v ktorej Mäsiar Richard nahlas premýšľa o krokoch po zmocnení sa kráľovského trónu vzbúrencami: „The first thing we do, letʼs kill all the lawyers!“

V českých prekladoch sa slovo „lawyers“ prekladá slovom „právnici“: „První náš čin buď usmrcení všech právníků.“

Nemecké preklady obsahujú termín „advokáti“: „Als erstes lasst uns alle Anwälte töten!“ Chcel som sa dozvedieť, ktože to má byť usmrtený: „len“ advokáti alebo všetci právnici?