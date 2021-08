Korupcia bráni slobode a demokracii všade na svete

Koho privádza k moci korupcia.

26. aug 2021 o 18:17 Matúš Ritomský

Autor je umelec a publicista

Protikorupčné hnutia môžu k moci ľahko priviesť rôzne podoby nedemokratických politických garnitúr. Odpoveďou na toto nebezpečenstvo však nemôže byť zľahčovanie problému korupcie.

Takéto pokušenie sa môže objaviť napríklad v konfrontácii so všetkými zlyhaniami súčasnej vlády. Skutočnosť, že volebné víťazstvo OĽaNO bolo založené na marketingovom uchopení témy korupcie, môže viesť k otázke, či sa celý ten boj proti korupcii nepreceňuje.

Korupcia sa predsa v nejakej miere objavuje v každej spoločnosti a ak sa z tejto témy urobí centrum pozornosti, hrozí, že úplne zabudneme na iné vážne problémy.

Zoberme si najnovšie podozrenia, ktoré sa dotkli Petra Pellegriniho. Na jednej strane tu máme príbeh o peniazoch ukrytých v škatuli od šampanského, na strane druhej vidíme 20-percentnú dôveru, ktorou Pellegrini disponuje, čím vnáša stabilitu do politického systému.

Čo bude so všetkými tými voličmi, ak nakoniec aj Pellegrini skončí vo väzbe? Nenaženieme ich do rúk extrému? Nemal by mať aj boj s korupciou svoje pragmatické hranice?