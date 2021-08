Všetko najhoršie vinšujem, váš minister (komentár)

Očkovaciu lotériu sa dalo aj obhajovať, ale Matovič radšej luže.

26. aug 2021 o 15:23 Zuzana Kepplová

Pristihnúť Igora Matoviča pri klamstve nie je nijako vzácne, zaujímavejšie je vedieť, prečo to robí. Keďže odpoveď by mohla byť vnímaná ako urážka, obmedzme sa na konštatovanie, že inak to jednoducho nevie.

Overiť nepravdivosť jeho ostatného tvrdenia, že "lotéria bola ohlásená ako prostriedok na odmenu zaočkovaných" trvá asi pol sekundy – dokonca sme ani nestihli zabudnúť – a do minúty sa dá dostať k ministrovmu ohláseniu lotérie slovami, že má "pomôcť finančne motivovať tých, ktorí váhajú (s očkovaním)".

Aj analytici z ÚHP predsa dostali poverenie, aby skúmali, pri koľkých nových zaočkovaných sa tie milióny oplatia, a prišli na pomerne zábavné číslo.

Tu by sa dalo dôvodiť, že lotéria je vlastne popularizačnou kampaňou a takto je relácia aj vedená.