Výber šéfredaktorky: Pellegriniho pobyt na polícii visí vo vzduchu

Beata Balogová

26. aug 2021 o 19:03 Beata Balogová

Milé čitateľky a milí čitatelia,

vyšetrovateľom dnes už nestačia aforizmy zo smeráckych tlačoviek o tom, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje, lebo skutok sa nestal a Robert Kaliňák bol najlepším ministrom vnútra. Tak ako Tibor Gašpar bol najlepším šéfom polície.

Kaliňák, Robert Fico a Peter Kažimír už navštívili NAKA, nie ako mocní, ktorí vyberajú policajných šéfov, ale ako svedkovia.

Kaliňák sa po svojom štvorhodinovom pobyte na polícii žoviálne pasoval za posla pravdy, lebo jej vraj vyšetrovatelia majú málo. Je však málo pravdepodobné, že by niekto mal odvahu podplácať vysokých štátnych úradníkov, nominantov Smeru, bez tichého súhlasu šéfa strany a jeho pravej ruky Kaliňáka.

Aj keď Peter Pellegrini už nie je členom Smeru, jeho členstvo v klube Mýtnik je doživotné. Dnes by už nikoho neprekvapilo, ak by si NAKA nárokovala jeho prítomnosť na viac než len pár hodín výsluchu. Pellegriniho pobyt na polícii visí vo vzduchu.

Miroslav Výboh, ktorý údajne odovzdal Pellegrinimu úplatok, sa zatiaľ skrýva v Monaku a spolieha sa na svojich obhajcov, že pretlačia verziu o nedôveryhodnosti kajúcnikov.

Nikto si nemyslí, že kajúcnici sa cez noc na polícii stali učencami Kanta. Ale zjavne rýchlo pochopili, že ich éra neohrozenosti sa končí a už ich nemá kto chrániť. A to je často dostatočne silná motivácia na priznania aj bez Ficovho povestného „mučenia“.

Dnes už asi neplatí, komu prešli pandury, môže všetko.

Zároveň platí, že bývalí šéfovia mocenských zložiek štátu využívajú svoje zvyšné väzby, či už vydieraním – veď sme v tom boli spolu, alebo propagandou o politických procesoch.

Akýkoľvek chaos alebo dojem, že v polícii sú zase len naši ľudia a vaši ľudia, a nie čestní vyšetrovatelia, im pomáha. Aj ten za hradbami prokuratúry.

Prečo fackuje Žilinka Lipšica

Chvíľami to pôsobí tak, akoby na stoličke generálneho prokurátora sedela kliatba kontroverznosti. Potom ako Dobroslav Trnka stlačil latku mizerne nízko a Jaromír Čižnár nerozpútal to povestné peklo, ani keď mal na to všetky dôvody, Maroš Žilinka prichádzal do úradu ako nádejný kompromis.

Pri spomienke na Trnku si mohli dokonca aj kritici povedať, že Žilinka bude zaručene lepší. Lenže nestačí byť lepší než Trnka.

A tak sa hromadia pochybnosti, či Žilinka nepúšťa do svojich rozhodnutí príliš veľa osobnej nenávisti a či je natoľko transparentný, ako sľúbil pri svojom nástupe. Jeho disciplinárny návrh proti špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi otázky len znásobuje.

Kolega Peter Kováč sa pozrel bližšie na tento návrh a na to, či sa Žilinkov postup dá vnímať ako zastrašovanie.

Ako zachrániť rodinu?

Možno záujem čitateľov o Afganistan postupne vybledne. Ja si však predstavujem zúfalosť Afgancov na Slovensku, ktorí majú veľkú časť rodiny stále v rozvrátenej krajine. Vedia, že ich nezachránia a že budú vystavení svojvôli Talibanu.

Rahim je detský lekár na Slovensku a bojí sa o svojho svokra, ktorý pracoval ako šéf oddelenia proti terorizmu. Aj ďalší jeho príbuzní sú ohrození. Je málo pravdepodobné, že sa na Slovensko dostanú.

Taliban odmieta predlžovať čas na evakuáciu, a tak ľuďom ostávajú posledné dni na to, aby utiekli. Zároveň je jasné, že viac ako polovica krajiny, lebo potenciálne sú ohrozené takmer všetky ženy a deti, ktoré odmietnu pravidlá Talibanu, nemá kam utiecť.

Kolegyňa Nina Sobotovičová pre vás vysvetľuje, ako Taliban postupne zatvára dvere a čo to znamená pre modernejšiu časť krajiny.

Vakcína, ktorá si to zlizla

Nechceš počkať radšej na Pfizer? Pýtala sa ma v apríli známa, ktorá počkala. Ja som sa dala zaočkovať AstraZenecou. Nemala som žiadne vedľajšie účinky, ale napäto som sledovala, ktoré krajiny a z akých dôvodov zastavili očkovanie Astrou. Potom som si povedala, že dôverujem oxfordským vedcom a vede ako takej.

Igor Matovič však povedal, že o AstraZenece vieme svoje a že bude lepšie nakúpiť Sputnik, a mnohí si povedali, že Astra sa určite dostane na zoznam marketingových katastrof vo farmácii.

Regionálny šéf AstraZenecy Kuuno Vaher v rozhovore s Romanom Cuprikom hovorí o tom, ako vo firme vnímajú podobné vyjadrenia politikov a že sa vyhýbajú komunikácii na sociálnych sieťach. Je zaočkovaný, ale nedostal vakcínu prednostne cez farmafirmu, musel si počkať na očkovanie vo svojej krajine.

Aký má odkaz pre váhajúcich? „Keď si staviame domy, tiež nejdeme na sociálne siete a nepýtame sa známych, či by sme mali začať od strechy, alebo je lepšie najprv vykopať základy. Necháme to na stavbárov. V medicíne by to malo byť rovnaké,“ hovorí Vaher.

Nedokonalá výchova k dokonalosti

Niekto prisahá na prísnosť a občasné ťapnutie po zadku, ak sa dieťa mení na malého diktátora. Iní zase hovoria, že dieťa je partner a samo príde na to, kde sú hranice, ktoré bude musieť celý život rešpektovať.

Ale manželia Hanuliakovci sa rozhodli nenechávať nič na náhodu a odvtedy, ako sa ich syn narodil, všetok čas venujú tomu, aby bol výnimočný. Už to nie je len ich súkromný projekt, keďže vpustili režisérku Eriku Hníkovú do svojho života, aby o nich nakrútila dokumentárny film.

Kolegyňa Kristína Kúdelová už videla film Každá minúta života, ktorý sa premietal na filmovom festivale v Karlových Varoch, a napísala pre vás o tejto chvíľami pochybnej výchove k dokonalosti.

Deťom ostávajú posledné dni prázdnin. Rodičia si študujú pravidlá návratu do škôl. Zatiaľ je Slovensko prevažne zelené, ale oranžová a červená nebude na covidovej mape farbou jesenných lesov.

Ostáva len dúfať, že školy zvládnu odkomunikovať rodičom jasné pravidlá a potom ich aj dodržiavať.

Výzva, aby sme boli zodpovední, mnohých skôr irituje, ako motivuje, a tak tento list zakončím bez výzvy.

