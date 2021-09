Dumky nad Talibanom (komentár)

Bez otvorenosti aspoň k regionálnym hráčom to nepôjde.

1. sep 2021 o 16:48 Peter Schutz

Keďže afganský obraz nie je dosť veselý, lídri z oboch strán si zavtipkovali. Slovám Bidena, že „úspešne sme zvládli evakuáciu“, kontroval jeden z vodcov Talibanu vetou „Afganistan je konečne slobodný“.

Článok pokračuje pod video reklamou

Biden nie je vtipný preto, že by 120-tisíc ľudí zachránených cez letecký most bolo málo. Sotvakto si trúfne tvrdiť, že letiskovú operáciu americkí vojaci nezvládli. Zlyhaním je časový stres, do ktorého sa dostali tak, že ani Biely dom, ani Pentagon a ani tajné služby údajne netušili, že islamisti budú takí rýchli.

Avšak – ako nemohli tušiť? Keď Taliban týždne dobýjal provinciu za provinciou, naozaj bolo zložité prísť na to, že evakuáciu z Kábulu treba začať radšej skôr ako neskôr? Kladie otázku (aj) komentátor WSJ s pointou, že „v kľúčových záležitostiach sa posledných štyridsať rokov Biden vždy pomýlil“.