Stalo sa len to, že sa Pčolinský dostal na slobodu skôr

Potrebujeme verejnú kontrolu, nie verejný tlak. Aký je v tom rozdiel?

2. sep 2021 o 12:01 Michal Lipták

Autor je filozof, pracuje v advokácii

Zrušenie obvinenia Pčolinského prirodzene núka lákavý príbeh o tom, ako kamarát dostal kamaráta z väzby a zachránil ho pred väzením. Napriek tomuto je dobré pozrieť sa na uznesenie o zrušení obvinenia najprv tak, že na chvíľu odhliadneme od politického kontextu. Uznesenie totiž dáva celkom dobrý zmysel aj samo osebe.

Odhliadnuc od procesných pochybení, ktoré nie sú také závažné, ako ich vníma námestník Generálnej prokuratúry, vyplýva z uznesenia jednoznačne, že dôkazná situácia bola už na začiatku slabá a následne len slabla.

Generálna prokuratúra len predbehla súd

Obvinenie stálo len na v mnohom nejasných výpovediach spolupracujúcich obvinených, ktorí sa k páchaniu trestnej činnosti už priznali a mali dobré dôvody zatiahnuť do nej ešte niekoho iného a rozložiť tak svoju vinu na viac osôb, aby si zabezpečili miernejšie tresty.

Generálna prokuratúra (GP) tej špeciálnej v podstate odkázala, že nestačí spolupracujúcim obvineným len veriť, ale výpovede sa musia nezávisle overiť. V tomto prípade však ďalšie výpovede, listinné a iné dôkazy, dôkaznú situáciu len oslabovali, lebo týmto výpovediam protirečili.

Špeciálna prokuratúra však napriek tomu spolupracujúcim obvineným verila a konkrétne s Beňom uzavrela dohodu o vine a treste bez toho, aby ešte ktorúkoľvek z jeho výpovedí pretavila do odsudzujúcich rozsudkov.

Rozdiely v hodnoteniach medzi GP a súdmi, ktoré rozhodovali o väzbe, nie sú vážne. GP síce povedala, že len nejasné výpovede sú od začiatku príliš málo na vznesenie obvinenia a treba už v tej fáze mať v rukách aj čosi navyše; súdy by nesúhlasili a v podstate opakovali, že výpovede ako dôvod na trestné stíhanie stačia a uvidí sa, ako sa to vyvinie.

Sú to legitímne rôzne právne názory. Tento rozpor však napokon nie je vážny, lebo GP to aj tak konštatovala až v momente, keď bolo vyšetrovanie v podstate ukončené a bolo jasné, že dôkazná situácia sa vyvinula len tak, že oslabla.

Vo výsledku sa teda stalo len to, že obvinení sa dostali na slobodu skôr. Ak by sa takáto vec dostala na súd, ťažko si predstaviť, že by spravil chybu a neoslobodil ich; pobudli by však ešte pár mesiacov vo väzbe.