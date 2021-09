Kollár vybavoval a vypaľoval. Ako si to máme odmyslieť? (komentár)

Žilinka sa uráža, že si odmietame nevšímať politický kontext.

2. sep 2021 o 16:30 Zuzana Kepplová

Požiadavku, aby sme dopriali spravodlivosť aj tým, ktorí sa nám javia ako "záporáci", sme tu už mali v prípadoch Mariana Kočnera.

Paralelne so štandardným procesom sme sledovali výpisky z Threemy, ktorá ukázala, ako dobre Kočner poznal formálne fungovanie spravodlivosti a vedel v tom chodiť. Nedalo sa preto nemyslieť na to, ktoré kontakty sú stále živé a ako by ich mohol Kočner spoza mreží aktivovať.

Vyloženie súkromných správ a adresára – čo isto porušovalo dôstojnosť a dekórum spravodlivého procesu –, však malo mať odstrašujúci efekt pre tých, čo by chceli aktivovať systém "našich ľudí". Svojím spôsobom to naprávalo informačnú nerovnováhu smerom k verejnosti.

Toto sme si dovolili zdĺhavo pripomenúť preto, že v prípade prepustenia Vladimíra Pčolinského sa pasujeme s podobným typom dilemy.