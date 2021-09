Predstavte si krajinu, v ktorej občania veria generálnemu prokurátorovi (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Slovenskí hasiči pomáhali v Grécku a mnohí Slováci tvrdili, že by mali namiesto toho pomáhať doma. Prezidentka iniciovala vyhlásenie na podporu afganských žien a mnohí Slováci tvrdili, že by mala namiesto toho robiť niečo iné a nejako inak.

Článok pokračuje pod video reklamou

No a diskutovalo sa aj o tom, ako tým Afgancom pomôcť, takže Andrej Danko povedal, že im treba poslať deky.

A z Nory Mojsejovej, áno, z Nory Mojsejovej, bola ikona gejov a tak celkovo novej generácie mladých, no a Monika Beňová zas povedala, že za Kaliňáka dá ruku do ohňa. Tak len smelo do toho.

Z poslaneckých lavíc

Odstúpil policajný prezident a Sme rodina to ocenila, no a z ĽSNS zas odišiel jeden taký poslanec Šimko, ktorý pritom povedal, že aj Messi odišiel z Barcelony a nič sa nestalo, čo je s ohľadom na prínos fašistického poslanca, povedzme, predsa len trochu ambiciózne prirovnanie.

A Remišová povedala, že v jednej mŕtvej strane podá návrh na pozastavenie funkcií Kolíkovej frakcie, na čo Kolíkovej frakcia povedala, že sa chce v septembri rozprávať s inými ľuďmi z tejto mŕtvej strany. A potom sa uvidí, akoby bolo čo vidieť.

Lenže celkovo toho bolo málo, takže sa ozvala aj Anna Záborská. Tá oznámila, že opäť do parlamentu predloží návrh na sprísnenie interrupcií. Druhým dychom dodala, že ešte nevie, ako bude vyzerať, a ani netuší, kto ho podporí.

A Slovensko sa rozhodlo, že nakoniec prijme viac ako len tých desať Afgancov – čo bola objektívne hanba –, hoci Boris Kollár vtedy povedal, že viac ani náhodou. Teraz povedal, že tak teda neprekáža. Afganci predsa nie sú Pčolinský, aby sa kvôli nim vyhrážal predčasnými voľbami.

Protest, protest, protest. A protest

Prišiel koniec leta, to príjemné obdobie medzi Slovenským národným povstaním a slávnym dňom slávnej ústavy. No a na slávny deň slávnej ústavy sa protestovalo; konkrétne štyrikrát.