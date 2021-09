Biden vie rokovať. Trump o tom len rozprával

Dva bilióny dolárov do infraštruktúry zmení Ameriku.

6. sep 2021 o 12:34 Eugen Gindl

Autor je scenárista a publicista

Štyridsaťpäťtisíc mostov je na spadnutie, pätina diaľnic si vyžaduje dôkladnú obnovu. Zanedbané železnice, vodné cesty či elektrické siete, deravé cesty, rozpadajúce sa tunely, preťažené elektrické siete... V Rusku alebo na Ukrajine? Kdeže, v Spojených štátoch.

Joe Biden ešte počas prezidentskej kampane svojim voličom sľúbil, že zanedbanú infraštruktúru Ameriky, nech to stojí, čo chce, všestranne zmodernizuje.

Plán Bidenovej perestrojky prezentuje Infrastructure Investment and Jobs Act, návrh zákonov, ktorý má 2702 strán. Ešte donedávna sa zdalo, že ho republikáni v Senáte zablokujú. Pretože najviac miliárd smeruje do rozpadajúcej sa infraštruktúry takzvaného hrdzavého pásu – do najchudobnejších štátov Ameriky. Tam, kde žije najviac Trumpových voličov.

A tí by sa mohli, už počas najbližších volieb do Kongresu (na jeseň budúceho roka), Bidenovi odvďačiť. Tým, že by volili demokratických kandidátov.

Republikánski senátori by Bidenovu perestrojku aj zablokovali, keby nebolo Mitcha McConnella, šéfa republikánskej frakcie v Senáte.

McConnell zo štátu Kentucky pochopil, že voliči by republikánom sabotáž Bidenovej perestrojky zazlievali a mnohí by preto volili demokratických kandidátov. Ako však presvedčiť najradikálnejších odporcov?

Bidenov „the art of the deal“

Najprv presvedčil Roba Portmana, senátora za štát Ohio. Uspel, pretože v Cincinnati, treťom najväčšom meste štátu, stojí bezmála šesťdesiat rokov Brent Spence Bridge. Starý, hrdzavý most ponad rieku Ohio, ktorý spája štát Ohio so štátom Kentucky.