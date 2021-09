Keď obchádza strašidlo „pandemokracie“ (komentár)

Politici si idú ruky nohy polámať, len aby sa vyhli uzatváraniu spoločností.

6. sep 2021 o 18:00 Peter Schutz

V týchto dňoch sa rozhoduje, či si mizerne zaočkované Slovensko uženie ďalší lockdown, alebo prežije deltu bez neho. Autor by ho osobne neaplikoval, on však nerozhoduje.

Rast preferencií populistických strán určite nie je prvý a hlavný dôvod, prečo nezatvárať spoločnosť a ekonomiku. Napriek tomu koronavírusové zisky populistov v Taliansku, Francúzsku, Španielsku, Rumunsku i inde sú predzvesťou, ako by asi so straníckymi percentami zatočila ďalšia „ficizácia“ krajnej pravice. A to uprostred hlbokého úpadku – až na SaS – vládnych strán.

Počas bývalých vĺn exspirovalo Matovičovi, Hegerovi a spol. akurát dosť kreditu, aby sa im zle bránilo napríklad proti tvrdeniam, že keby vládol Smer (Hlasosmer), na covid by zomrelo menej (než 12-tisíc) ľudí, ekonomika by sa rýchlejšie vrátila k predkoronovým číslam a – veru – ľudské práva a slobody by nezarevali, čo sa prihodilo za tejto koalície.