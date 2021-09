Hovorme o klíme ako Svěrák. Česi chcú o klíme hovoriť so sentimentom

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Pre budúcnosť planéty je nesmierne dôležité, že na jesennú klimatickú konferenciu v Glasgowe príde aj britská kráľovná Alžbeta II. Pre nerozhodnú väčšinu je to oveľa presvedčivejšia správa ako účasť švédskej aktivistky Grety Thunbergovej, ktorá emotívne vystúpila pred dvoma rokmi na klimatickom summite OSN v New Yorku, kam neletela, ale priplávala cez oceán na jachte.

Komunikácia o klimatických zmenách je totiž takmer rovnaká veda ako veda o otepľovaní Zeme.

Čo je to klimatické porno

Po jednej z mnohých vedeckých správ o klimatických zmenách, ktorá dokladala jej dosahy „tu a teraz“, napísal pred pár rokmi americký denník New York Times v úvodníku: „Nehľadiac na dezinformácie rozsievané politikmi spokojnými so status quo, hlavný dôvod, prečo sa ani Kongres, ani väčšina americkej verejnosti o globálne otepľovanie nestará, je v tom, že sa zdá vzdialené. Každý, kto čítal najnovšiu hodnotiacu správu, si to azda už nemôže dlhšie myslieť.“

Premisa tohto konštatovania je chybná, reagoval expert na komunikáciu o klimatických zmenách Andrew J. Hoffman, profesor na Michiganskej univerzite. „Viac vedeckých poznatkov, akokoľvek sú dôležité, nemôže samo osebe zmeniť myslenie ľudí a vytvoriť kolektívnu vôľu niečo urobiť,“ napísal v knihe Ako kultúra utvára diskusiu o klimatických zmenách.

Keď bola pred pár týždňami zverejnená alarmujúca správa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy pri OSN, opakovalo sa to isté: presvedčení zahrnuli nepresvedčených množstvom faktov, ale žiadna vlna nového odhodlania sa nezdvihla.

A tiež sa znova strašilo. Že klimatická zmena má priamy negatívny dosah na počasie, ekonomiku, zdravotníctvo, na deti a ich deti... A to je presne ten spôsob, ako váhajúcich – a tých je väčšina – odradiť.

Najlepšia rada pre klimatických aktivistov, ktorí to iste myslia dobre so Zemou aj s ľudstvom, totiž znie: prestaňte ľudí desiť.

„Tvrdenie klimatických extrémistov, ktorí predkladajú s chuťou všetky hypotetické katastrofické scenáre, sa niekedy aj v odbornej literatúre označuje za klimatické porno – príjemne vzrušuje, budí senzáciu, chce dráždiť – a je falošnou prezentáciou reality,“ upozorňuje profesor Hoffman, ktorého kniha okrem iného dokladá, že falšovanie klimatické reality je cesta do horúcich pekiel.

Potrebujeme klimatický 11. september?

V Česku boli tento rok publikované výsledky dvoch veľkých prieskumov o názoroch na klimatickú zmenu.

Projekt Rozdelení klímou? Českého rozhlasu zistil, že 93 percent obyvateľov sa domnieva, že klimatická zmena existuje, že je spôsobená človekom (85 percent), že k jej riešeniu vedie zmena ľudskej činnosti (82 percent) a takmer dve tretiny (63 percent) sú za to, aby sa s nápravou začalo hneď.