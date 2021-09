Kiežby to bol spor o princípy (komentár)

Iné sme od Žilinkovho úradu ani nečakali ako odstup od sloganov.

7. sep 2021 o 18:11 Zuzana Kepplová

Výborne, takže bojisko sa presunulo na obe prokuratúry – špeciálnu a generálnu. Podľa toho, ako Matovič mediálne obživol, si to majster spoločenských hier a béčkových metafor predstavuje ako súboj armád dobra a zla, mafie a čistých.

S presunom bojiska na prokuratúry však spor o právny štát dostáva novú kvalitu.

Totiž, keď o rúcaní právneho štátu hovoril z tribún Fico, ktorého nominanti do radu svedčia o rozklade inštitúcií, mohli sme sa aj smiať. Že takéto mátanie duší na záchranu svojho kožucha je vlastne aj to jediné, čo robiť môže, a on to vždy robí naplno.