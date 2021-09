Existuje „politickejší“ utečenec než žena z Afganistanu? (komentár)

Kollár nevyčnieva, je jeden z mnohých.

7. sep 2021 o 16:54 Peter Schutz

Státisíce utekajúce z Afganistanu sú bezprostredný európsky presah vlády Talibanu. Áno, európsky, keďže Amerika je ďaleko a sídlo liberálnej demokracie a materiálneho dostatku (prebytku) je nepomerne príťažlivejšou destináciou ako napríklad Pakistan.

Článok pokračuje pod video reklamou

V Európe však nepanuje nadšenie. Naopak, od krajiny ku krajine vyjadrujú politici stop nelegálnej migrácii. V rôznych obmenách. Trebárs náš Kollár vydal smerné číslo desať. A ani noha viac, lebo „kým bude Sme rodina vo vládnej koalícii, nedovolí navyšovať odsúhlasený počet desať“.

Podobne tvrdý – nebudete veriť – je Macron. „Rok 2015 sa nesmie opakovať, my to nedovolíme,“ odkázal Francúzom. A v Kodani, kde vládne sociálna demokracia (!), pritvrdzovať ani nemusia, keďže (navzdory kritike mimovládok aj vysokého komisára OSN) zákon umožňujúci presúvať žiadateľov o azyl do centier mimo Dánska prijali už v predstihu.