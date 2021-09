Ako vyzerá najdrahší nákup na obrane

Konečne ideme investovať do našej priority – ťažkej mechanizovanej brigády.

8. sep 2021 o 14:09 Martin Kugla

Autor je politológ a publicista, spolupracoval ako externý konzultant na správe NKÚ k F-16

Ministerstvo obrany zverejnilo zámer najväčšieho zbrojného nákupu v histórii. Konečne ideme investovať do našej priority – ťažkej mechanizovanej brigády a nakúpiť pre ňu pásové bojové vozidlá pechoty (BVP). Potiaľ je to dobrá správa, venujme sa však problémom tohto nákupu.

Zmätočné technické požiadavky

Nie je jasné, prečo sa ministerstvo ani nepokúsilo pridať sa k Čechom, ktorí takýto tender na BVP už riešia. Mohli sme tak spoločne dosiahnuť významné úspory ceny z množstva aj budúcej údržby.

Ministerstvo tiež nevie vysvetliť, prečo namiesto transparentného výberového konania ide nákup robiť priamo, formou vláda – vláda. To by nemusel byť až taký problém a mohlo by to skrátiť čas obstarania, ak by však ministerstvo viedlo proces výberu transparentne. Zatiaľ to tak nevyzerá.