Ďakujeme, zaľudia. Ďakujeme za nič

Bašternák sa priznal, takže vyviazol s pomerne príjemným trestom. Predsa len: jeho zločiny sa vonkoncom nedajú porovnávať s nejakým chalankom, ktorého fízli v piatok večer chytia v krčme s dvoma džointmi.

Vyšla správa, že slovenské verejné financie sú na tom najhoršie v celej Európskej únii, čiže, inak povedané, ak to takto pôjde ďalej, tak skrachujeme. A to ešte predtým, ako sa do výdavkov seriózne pustila záujmová skupina známa ako Sme rodina.

Minister financií, istý Igor Matovič, na to zareagoval oznámením, že biorajčinky zo záhradky od Pavlínky dnes dostane pani Betka z ministerstva financií.

A Miňo Mazurek vydal knihu.