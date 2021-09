Vyváženosť podľa RTVS? Päť minút pravdy a päť minút klamstva (komentár)

Diskusia neznamená vyvracanie nezmyslov.

13. sep 2021 o 13:35 Soňa Jánošová

Všetci vieme, že vymedzovaním sa, zosmiešňovaním alebo útokmi nič nezmeníme. Je dôležité viesť dialóg.

V čase, keď dezinformácie predstavujú výrazný spoločenský problém, to platí dvojnásobne. No snaha RTVS, ktorá po bizarnej výzve iniciovanej skupinou Maduar skutočne pre takéto diskusie hľadá vhodný priestor, sa musí nevyhnutne skončiť blamážou.

Ešte väčšou a s horšími dôsledkami, ako má očkovacia lotéria.

Dôvodov je viac. Prvým je výber hostí. Môže RTVS nájsť dostatok skutočných odborníkov aj odborníkov "alternatívnych", ktorí by do relácie prijali pozvanie a boli by schopní diskutovať?

Televízia s neslávne známou históriou nevyvážených debát v tomto smere veľa dôvery nevzbudzuje. To, že viacerí odborníci už takýto formát odmietli, situáciu sotva vylepší.

Pripusťme však, že sa dramaturgom a produkčným podarí do kresiel usadiť hostí. Ako môže taká diskusia vyzerať?