Rozkolísaný trh práce (komentár)

Veľká časť nezamestnaných je odkázaná na ponuku jednoduchej práce.

14. sep 2021 o 14:01 Eduard Žitňanský

Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol v máji tohto roka viac ako 217-tisíc osôb.

Nezamestnanosť na Slovensku je najnižšia v tomto roku. V júli štatistika vykázala 8,3 percenta. Je to stále dosť ďaleko od predpandemických zhruba piatich percent. Paradoxom súčasného stavu je, že voľných pracovných miest je takmer 75-tisíc.

Otázka, prečo je to pomerne vysoké číslo, má jednoduchú odpoveď. Nedarí sa zosúladiť štruktúru nezamestnaných s ponukou práce.

Vysvetlenie je prosté. Voľné pracovné miesta žiadajú nejakú úroveň vzdelania, žiadané sú najmä remeslá. Veľká časť nezamestnaných nemá žiadne vysvedčenie, takpovediac sú odkázaní na ponuku jednoduchej práce.

Trh práce dostal takmer dve miliardy eur, vďaka nim firmy nemuseli prepúšťať. Sú dve miliardy veľa či málo?

Dalo by sa povedať, že štát už nemusí presviedčať firmy, aby ľudí nevyhadzovali, ale motivovať občanov, aby sa zamestnali. V každom prípade to poukazuje na štrukturálny či už problém, alebo postpandemický posun. A to si vyžaduje sofistikovanejšie riešenia.