Keď sa Luník na chvíľu stal stredom Slovenska (komentár)

Pápež zanecháva mnoho odkazov. Najmä pre slovenských biskupov.

15. sep 2021 o 15:26 Beata Balogová

Ťažko by sa zostavoval zoznam hláv štátov alebo medzinárodných osobností, ktoré za posledné desaťročie navštívili Luník.

Je to posledné miesto, ktoré by vláda ukazovala návštevám. Je to skanzen našich zlyhaní, v ktorom žijú skutoční ľudia.

Pápež František prišiel medzi Rómov, na sídlisko, ktoré okrem obyvateľov navštevujú už len občasní výskumníci a polícia.

Necestoval tam pre dobré citáty do nejakej medzinárodnej štúdie alebo dokumentáciu pre svoje kázne o solidarite.