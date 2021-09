Tri kroky od tela Orbána

Orbánovo politické kresťanstvo zjavne neoslovuje Františka.

15. sep 2021 o 15:43 Peter Schutz

Aj napriek diplomatickej gestikulácii Vatikánu, že z porovnávania času stráveného na Slovensku a v Maďarsku si neželá urobiť tému, symbolický presah je mohutný. A musí trápiť Orbána, ktorý vyhľadáva priazeň Rímskej kúrie od momentu, čo prestal byť liberálom.

Kým u Jána Pavla i Benedikta našiel akési pochopenie, František už pri spätnom lete z Iraku deklaroval, že "nebude v Maďarsku štátna návšteva, len jedna omša".

Kým štylizácia do roly ochrancu kresťanstva (kresťanov) patrí medzi základné pozície maďarského premiéra, František nemilosrdne konfrontuje Orbánov obraz sveta. Aj s implicitným posolstvom v popredí, že pápež rezignoval na veci Európy a kresťanstva.

Isteže, takto explicitne to Orbán nepovedal, avšak znalci Maďarska – aj tí z Ríma – dobre vedia, že to, čo nechce/nemôže sám vysloviť, vysloví jeho publicistická squadra z fideszáckych médií. Ak trebárs Bayer Zsolt – držiteľ legitimácie Fideszu číslo 001 - nazval pápeža "dementný starec", krátkosť peštianskeho pobytu by nemala prekvapovať nikoho.

Ani Orbána.