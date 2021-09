Budeme mať vôbec niekedy v úcte dušu túžiacu po kráse?

Pápež umeniu rozumie, rozumejú mu aj Francúzi, ktorí pochovali Belmonda.

19. sep 2021 o 9:42 Mariana Čengel Solčanská

Autorka je režisérka

Väčšina ľudí má spoločnú závislosť od pozerania televízie a časť tejto množiny zároveň trpí nutkaním posielať umelcov k lopate, pričom sa nedovtípi, že poľnohospodárstvo by síce v dôsledku prílivu mozgov a talentu expandovalo, ale v televízore by nebolo čo pozerať.

Na základných školách stále chýba nielen religionistika, kde by sme nositeľku rána vzdelávali o náboženstvách naprieč kultúrami (vrátane kresťanstva a jeho reformačných hnutí), ale napríklad aj o dejinách umenia, kde by sa deti dozvedeli, že film nenakrúcajú herci, ale že má svojich autorov, že je technickým umením závislým od práce stoviek ľudí, rozloženej do dlhého časového úseku, a že je preto finančne náročnejšie, než povedzme maľba na hodváb.

Ale hlavne, že je výslovne hlúpe posielať umelcov k lopatám.