Tak nejak sme prehrali, že? (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

V polovici septembra roku 2021 bolo na Slovensku teplejšie počasie ako zvyčajne býva. A bolo aj pekne: prišiel pápež František a vyzeralo to tak, že to Slovensko má naozaj rád; pesimista by dokonca mohol povedať, že oveľa radšej ako Slovensko jeho.

No a kým bolo teplo a pekne, a zatiaľ čo pápež chodil po Slovensku a hovoril veci, ktoré nám sú pomerne cudzie, zároveň sa dialo aj toto všetko.

Keď nezatknú naši vašich

Policajná inšpekcia zadržala vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Vyšiel prieskum, podľa ktorého Smer rastie a Hlas klesá a ak to takto pôjde ďalej a Pellegrini nezačne aj niečo robiť, tak Smer vyhrá voľby. Zadržaných vyšetrovateľov následne obvinili zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Ešte v ten istý deň však pre zmenu antitím inšpekcie ministerstva vnútra zatkol dočasného šéfa inšpekcie ministerstva vnútra, čiže podľa všetkého vlastného šéfa, ale nevieme, nie sme si celkom istí.

Kým sa totiž väčšina ľudí čudovala, lebo ani len netušila, že vôbec máme nejakú inšpekciu ministerstva vnútra – o antitíme ani nehovoriac –, bol to len začiatok.

Mesiac pani Zuzany zo Solivaru

Pápež totiž požehnal úmyslu Borisa Kollára postaviť na Bratislavskom hrade súsošie Cyrila a Metoda a minister vnútra Mikulec vyjadril znepokojenie (nie nad súsoším). Inšpekcia obvinila ďalších vyšetrovateľov. Prebral sa Pellegrini a dožadoval sa zvolania Bezpečnostnej rady štátu.