S Kollárom sa nelúčme

Problém logiky je totiž ten, že na Slovensku neplatí.

19. sep 2021 o 14:51 Peter Tkačenko

Bolo by atraktívne začať konštatovaním, že štvorkoalícia už ide do finále. Konflikt medzi rodinou Borisa Kollára a étosom vlády (nech si o ňom myslíte hocičo) je očividný, normalizuje sa debata o vyhodení Borisa Kollára zo štvorspolku a silnejšie slová na jeho adresu už volí aj Igor Matovič.

Veď prečo nie? Vládnuť sa dá aj bez neho a dôvodom ústavnej väčšiny mali byť hlboké reformy, ktoré aj tak nebudú, a ešte by odpadla úmorná robota s Krajniakovými dôchodkami a Kollárovými pokusmi o konverziu verejných peňazí na súkromné cez novelu verejného obstarávania či nájomné byty.

Pravda, koalícia by sa opierala o tesnú väčšinu, to si však netreba pliesť s pádom vlády. Na ten totiž treba tvrdých 76 hlasov za nedôveru, ktoré sa tak ľahko nenájdu. Fait accompli, povedal by kolega Talleyrand. Ibaže také jednoduché to nebude.