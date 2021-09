Ministerstvo vnútra chce zaútočiť na bankové tajomstvo

Vôbec neplatí, že kto má čisté svedomie, nemá sa čoho báť.

20. sep 2021 o 8:44 Eduard Žitňanský

Na prvý raz to nevyšlo. Ministerstvo vnútra chcelo vytvoriť centrálny register účtov, v ktorom sa mali zbierať aj údaje o denných zostatkoch na účtoch ľudí a firiem.

Teraz je to iniciatíva ministerstva vnútra, aby mohli policajti už pri prešetrovaní priestupkov zisťovať údaje o majiteľoch bankových účtov.

Je to priamy útok na podstatu bankového tajomstva. Deje sa to v tieni policajnej vojny, takže si snahu ministerstva vnútra skoro nik nevšimol. Strana Sloboda a solidarita – žiaľ, ako jediná – zareagovala. Zámer je odhodlaná na koaličnej rade vetovať. Nestraníci túto snahu ocenia, to je takmer isté.

Bankové tajomstvo je inštitút na ochranu súkromia ľudí. Lebo stále je dosť najmä úradníkov, ktorí pod plášťom verejného dobra konajú svinstvá. Je to silný výraz, ale pravdivý.