Ani krok bez Kollára (komentár)

V kritickom rozpore s „bezkollárovskou“ verziou koalície je aj parlamentná matematika.

20. sep 2021 o 13:24 Peter Schutz

Reč Igora Matoviča, že koalícia môže pokračovať aj bez rodiny Kollára, sa už na prvé počutie nemusí brať až tak vážne, ako sa tvária „rýchloanalýzy“ prepočítavajúce, či to vychádza, alebo nie.

Ešte aj keď špekulácia môže znieť, že ponižujúcu verejnú porážku prehltol Matovič aj vtedy, keď rezignoval na post premiéra tak, že nedostal z vlády Sulíka. Zdanlivo prirodzená otázka by takto mohla znieť, že prečo by v mene udržania moci nemohol vycúvať, keď to (minimálne) raz urobil.

Nuž preto, že po prvé, ustúpiť nemôžu policajti vo vyšetrovacej väzbe. Obvinenia z manipulácie svedkov sa s vysokou pravdepodobnosťou pretavia do súdnej dohry, keďže bezprecedentný krok inšpekcie by inak zostal bez zmyslu a významu.

Prizerať sa politicky nehybne (dlhému) väzobnému stíhaniu ľudí, za ktorých sa plnou váhou postavil, by pre nominálne stále najvplyvnejšieho politika štátu bolo fakticky nemožné o to skôr, že k činom ho bude vyzývať aj SaS a zvyšky zaľudí.