Biznismen a spisovateľ sú Putinove nové zbrane proti Navaľnému

Boli to nudné voľby. Napriek tomu mi je ľúto, že som ich musela pozorovať z Prahy. Túžba zájsť sa pozrieť, ako do ruského parlamentu, zvaného Štátna duma, volí Vorkuta, mesto za polárnym kruhom, bola obrovská.

Ako usporiadaní novinári sme s kolegom Gabrielom Kuchtom, majiteľom slovenského pasu, požiadali o ruské víza. Dodali sme balík požadovaných dokumentov, fotografie, poistenie, list šéfredaktora, vyplnené formuláre, zaplatili po 1700 korún a tešili sa na cestu. Vízum nám garantovali do desiatich dní.

Gabo dostal priaznivú správu v deň, keď v Moskve Ústredná volebná komisia vyhlasovala konečné výsledky volieb a oznámila Rusku i svetu, že vyhrala vládna strana Jednotné Rusko (49,82 percenta). Za nimi sú komunisti, azda sami prekvapení úspechom (18,93 percenta).

Trochu rozčarovaný je Vladimir Žirinovskij, muž so silným hlasom a veľkými ambíciami, ktoré zhmotnil napríklad do vety "ruský vojak si raz bude umývať čižmy v Indickom oceáne". Jeho nacionalistická strana sa musí uspokojiť so 7,55 percenta hlasov.

A potom sú tu dve strany, ktoré hoci preliezli s odretými ušami, ich úloha je významná: Spravodlivé Rusko - Za pravdu (7,46 percenta) a úplne noví Noví ľudia (5,32 percenta).

Ak som túžila ísť na voľby do Ruska, bolo to predovšetkým pre cestu vlakom z Moskvy do Vorkuty, ktorá prináša toľko poetiky starých časov ako nič iné, aj želanie urobiť rozhovory s vodcami dvoch najslabších parlamentných strán Zacharom Prilepinom a Alexejom Nečajevom.

Zaslúžene nudné

Lenže ruské konzulárne oddelenie v Prahe usúdilo, že voľby by pre nás boli príliš veľkým bonusom. Na víza čakám dodnes. A to sa už v parlamente formujú nové frakcie.