Čo keby sme my došli kontrolovať ich? Nuž, môžete (komentár)

Ficovi a Pellemu sa nepáčila návšteva z europarlamentu.

23. sep 2021 o 14:26 Zuzana Kepplová

Pamätné bolo pokrikovanie belgického europoslanca Verhofstadta na premiéra Maďarska: "A čo urobíte nabudúce, budete páliť knihy?" Aby ukázal, že politické schémy uplatňované u našich susedov rozpoznáva a že európska verejnosť by mala vedieť, kam vedú.

Článok pokračuje pod video reklamou

Fico má podobnú politickú chémiu s holandskou europoslankyňou in ’t Veldovou. Na jej príklade Robert Fico mohol ukázať – začal Pellegrini, ale on nemá problém ho prekričať –, ako poženie "fešandu" späť do Holandska.

Vraj chodiť tu očuchávať, ako sa po kauze Kuciak darí prácam na rekonštrukcii právneho štátu, je asi také, akoby sa nejaký slovenský europoslanec vybral do Holandska súdiť tamojšie pomery.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Veldová: Hamran a polícia majú plnú podporu monitorovacej skupiny europarlamenru Čítajte

Fajn, obrázok Fica – v tandeme s Pellegrinim – ako ženú premotivovanú europoslankyňu do rodnej krajiny, je vábivá skratka. Človeku ľahko pripomenie ilustrácie z dobového časopisu Kocúrkovo.

Už vidíme tie päste vo vzduchu, že nejaká znudená europoslankyňa zo zdrogovaného Amsterdamu nás tu nebude kontrolovať! Lebo aj my by sme im tam mohli kohosi poslať.