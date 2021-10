Kým vedci bijú na poplach, Sulík uisťuje, že zelené energie podporovať nebudeme

Klimatická dividenda je nástrojom na ochranu klímy.

24. sep 2021 o 15:32 Martin Hojsík

Autor je poslancom Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko

Slovenská debata o cenách energií je smutným dôkazom, nakoľko sú niektorí domáci politici schopní ignorovať realitu a namiesto toho sa utápať v nikam nevedúcich ideologických bojoch.

Nebol by to príliš veľký problém, keby sa týkal marginálnych politikov bez reálneho vplyvu. Žiaľ, hovoríme o ľuďoch s ministerskými pozíciami a rozhodujúcim hlasom v štáte či o predstaviteľoch bývalej vlády. To neveští pre budúcnosť Slovenska nič dobré.

Pritom nielen vedci, ale aj milióny zväčša mladých ľudí po celom svete vrátane Slovenska dávno pochopili, že klimatická kríza je najväčším ohrozením ľudstva a ak chceme prežiť, musíme okamžite konať. Pravidelne nám o tom dávajú vedieť na známych klimatických štrajkoch, ktoré sa konajú aj v slovenských mestách.

Ich obavy sú podložené vyše tridsaťročným výskumom klimatických vedcov a vedkýň, ktorí každý rok bijú na poplach silnejšie a silnejšie. Aj najnovší report Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) hovorí, že dosahujeme na viaceré body zlomu (tzv. tipping points), z ktorých niet návratu.

Príbeh o "ekoteroristoch"