Premoríme sa a mnohí zomrú. Tak sme sa dohodli (píše Samo Marec)

Igor Matovič povedal, že ak to takto pôjde ďalej, tak koalícia by mohla byť aj bez Borisa Kollára, a to aj napriek tomu, že Boris Kollár mal ešte nedávno takú tú pieskoviskovú česť. A Boris Kollár povedal, že nech sa páči.

Boris Kollár povedal, že jeho poslanci by mohli podporiť aj ústavný zákon o predčasných voľbách. Boris Kollár povedal, že keby chcel, o chvíľu by mal 22 poslancov.

SaS povedala, že koalíciu bez Kollára podporí. Eduard Heger, čo je podľa všetkého premiér, povedal, že to by možno aj šlo.

Igor Matovič povedal, že pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát bude každý deň pracovať osem hodín tak dlho, až kým nebude vidieť výsledky.

Vybrané myšlienky z konzervatívnej konferencie

Konal sa Konzervatívny summit a otvoril ho predstaviteľ popredného konzervatívneho myšlienkového prúdu Boris Kollár. Ten povedal, že migranti a rodina a tak vôbec, základy, chápete. Okrem toho spomínal aj Scrutona, o ktorom fakt nemal odkiaľ vedieť a už vôbec nemal ako ho pochopiť.

A pochválil aj pápeža Františka, ale potom si spomenul, že pápež František drží migrantom, takže povedal, že zase až tak v poriadku ten pápež nie je, a to aj napriek tomu, že ten istý pápež len pred pár dňami požehnal jeho úmyslu postaviť súsošie Cyrila a Metoda na hrade.

A to bude určite pekné súsošie a úprimné súsošie a bude na ňom určite aj pekná tabuľka, ktorá nám až do konca časov bude pripomínať, že ho dal postaviť konzervatívec Boris Kollár.