Aj vás to Nemecko nudí? Tak má však vyzerať demokracia (komentár)

Nemecko to zvládne.

27. sep 2021 o 6:31 Matúš Krčmárik

Článok pokračuje pod video reklamou

Nejak sme si zvykli, že na voľbách záleží. Že sa všetko zmení, že nový líder prinesie niečo nové a musíme si zvykať na novú realitu. A potom príde Nemecko.

Angela Merkelová končí vo funkcii kancelárky po 16 rokoch. Na čele najväčšej ekonomiky Európskej únie. Jej kresťanskí demokrati získali asi najhorší výsledok o druhej svetovej vojny a krajina bude mať vôbec prvýkrát vládu zloženú z troch strán.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Výsledky nemeckých volieb: Sociálni demokrati tesne zvíťazili nad konzervatívcami Čítajte

To, čo by v iných štátoch znamenalo obavy o ďalšiu neistotu, sa v Nemecku označuje za vývoj. Nič zásadné, nič prevratné. Ideme ďalej, lebo veď krajina to nejak zvládne.