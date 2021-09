Nájomné byty nebudú, lebo nikdy ani nemali byť

Dvadsaťpäťtisíc bytov ročne je niečo podobné ako lietať na Mars.

27. sep 2021 o 9:05 Tomáš Drucker

Autor je bývalý minister zdravotníctva a šéf mimoparlamentnej strany Dobrá voľba

Pred voľbami sľubovali desiatky tisíc nájomných bytov. Blíži sa polovica volebného obdobia a napriek rečiam štát nepostavil ani jeden byt. Namiesto podpory nájomného bývania prišla Sme rodina s katastrofálnym zákonom, ktorý kritizovali odborníci vrátane centrálnej banky.

Strana Borisa Kollára navrhla, aby štát nestaval nové byty, ale kupoval od developerov existujúce. A to aj za peniaze z dôchodkových úspor občanov vo fondoch. Ak by to v parlamente prešlo, výsledkom by neboli nové byty, ale ešte väčší nedostatok, vyššie ceny a ohrozené dôchodkové úspory.

Super nápad, ale pre developerov.

Dá sa nad tým mávnuť rukou. Veď podpora nájomného bývania by sa len zaradila do dlhého zoznamu sľubov, ktorými vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera oklamali voličov. Lenže situácia s bytmi na Slovensku je čoraz zúfalejšia a vyžaduje si riešenie.

Problém je skutočný

Ľudia, ktorí bývajú vo vlastnom, to možno nevnímajú, ale mladé rodiny majú problém. Ceny nehnuteľností astronomicky stúpajú. Trh s nájomnými bytmi je malý, preto sú veľmi drahé. Vo veľkých mestách je situácia kritická. Mladé rodiny potrebujú bývať, nemajú kde.